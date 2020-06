De droogte is nog erger dan extreem: ‘Woningen kunnen gaan verzakken’

Versprei­dings­snel­heid schiet omhoog in Duitsland: ‘Dit is niet het moment om te feesten’

6:53 De R-waarde van het coronavirus, de snelheid waarop het virus zich kan verspreiden, is opnieuw sterk gestegen in Duitsland en gaat van 1,79 naar 2,88. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Robert Koch Instituut, zeg maar het Duitse RIVM. Het cijfer is gebaseerd op een gemiddelde van vier dagen, en toont dat het virus er nog niet is ingeperkt.