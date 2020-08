De economie krimpt hard en snel door corona, maar ‘laten we elkaar niet in de put praten’

Hoeveel zorgen moeten we ons maken over de financiële toekomst? Het antwoord hangt maar net af van de sector waar je in werkt, zegt economisch expert Joris Knoben van de Nijmeegse Radboud Universiteit. In de zorg, bij overheidsinstellingen en universiteiten is volgens de hoogleraar bedrijfseconomie bijvoorbeeld geen banenverlies geweest in het afgelopen kwartaal.



Maar voor mensen in de cultuur- en evenementensector is dat weer een heel ander verhaal. ,,Heel simpel kun je eigenlijk zeggen: iedereen die meer in de flexibele banen zit, heeft nu echt wel een probleem. En lijkt dat ook nog wel een tijdje te gaan houden.’’



Als je een flinke terugval in je inkomsten verwacht, kan het wijs zijn even geen grote investeringen te doen en een buffer achter te houden, stelt Knoben. Ook al is dat weer niet bevorderlijk voor de algehele economie, waar het geld juist voor moet rollen.