De eend ‘vogel van het jaar’? Jazeker, want hun kuikentjes worden zelden nog volwassen

De hoge, droge zandgronden van de Achterhoek en Twente zijn zeker niet het meest ideale leefgebied voor eenden. Toch vindt de wilde eend in Oost-Nederland overal wel een plekje om te broeden.



Bij slootjes, langs beken, in vijvers, vennen en venen, langs de oevers van recreatieplassen en waterbergingsvijvers en poeltjes; overal waar veel of weinig water is, maken wilde eenden wel een nest.



Er zijn zelfs nesten van een wilde eend in een bloempot op het balkon van een flat bekend, al zijn dat natuurlijk uitzonderingen. Maar het maakt ook duidelijk dat de wilde eend het niet altijd zo nauw neemt en misschien daardoor ook in Oost-Nederland een heel gewone watervogel is.