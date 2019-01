De eerste durfals wagen zich op onbetrouwbaar dun natuurijs

Het is hobbelig en er komen nog veel wakken voor in het ijs. Maar voor de echte fanatiekeling mag dat de pret niet drukken. Een van hen is de 21-jarige Daan Mulder. Hij is zowat de enige die zijn vrije maandag aangrijpt om het dunne laagje ijs van de uiterwaarden in Heteren te proberen. Gevaarlijk? Welnee. Want met hooguit 15 centimeter water onder het ijs is de kans op een nat pak vrij klein.