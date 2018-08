De eredivisie moet eerder beginnen

update Niet zwemmen: bacterie in de Linge kan bloedver­gif­ti­ging veroorza­ken

17 augustus RUMPT - Ga niet zwemmen in de Linge. Die dringende waarschuwing doet de GGD uit. Tussen Rumpt en Rhenoy is in de rivier de vibriobacterie aangetroffen. Die kan leiden tot bloedvergiftiging. Inmiddels is er één patiënt.