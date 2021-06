De examens zitten erop, hoe is het onze scholieren vergaan? ‘Ik heb er geen goed gevoel over’

Jürgen Conings woonde jarenlang in chalet in het doorzochte bos

12:47 De voortvluchtige militair Jürgen Conings woonde twee jaar geleden in een chalet in het recreatiedomein Sparrendal, midden in het Dilserbos waar de afgelopen weken meermaals naar hem gezocht werd. Dat meldt het Vlaamse VRT NWS en het nieuws wordt door een betrouwbare bron aan persbureau Belga bevestigd.