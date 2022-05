De fabrieksarbeider organiseert nu stadstours

Petra Dielman (40) uit Arnhem woont gezellig samen met haar konijn Theo en geniet van haar eigen bedrijf waarin het elke dag anders is. Dat is niet altijd zo geweest. ,,Ik was niet zo goed in studeren, maakte mijn opleiding in de mode niet af en kwam terecht in een fabriek voor zonweringen in Elst. Jarenlang heb ik stroken stof aan elkaar genaaid. Zwaar werk, met grote machines.