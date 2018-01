De favorieten van Over de Tong

over de tongDOETINCHEM/ NIJMEGEN - De zoete venkel met vlierbloesemcrème bij Sal do Mar in Rhenen, de zwartpoothoen met levertjes en morieljes bij het Nijmeegse Vesters en de spek babi pangang van Chinees Wing Kee in Arnhem. Dat waren toch wel de lekkerste gerechten van het afgelopen jaar.

Voor recensierubriek Over de Tong beoordeelde ik afgelopen jaar 45 restaurants in de dorpen en steden in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Nieuwe zaken, nadat ze minimaal anderhalve maand hebben ingewerkt, hebben nog steeds de voorkeur. Maar ook restaurants die opeens hotspot zijn, een nieuwe koers varen met een andere chef-kok of het concept veranderden, zijn een bezoek waard.

Voor Over de Tong deel ik cijfers uit. Het gemiddelde eindcijfer voor de beoordeelde Gelderse restaurants in de recensierubriek Over de Tong is een 7,7. (in 2016 was dat een 7,5). Het hoogste eindcijfer dat een restaurant haalde, was een 9,1. Die was voor het Schulten Hues in Zutphen. Het laagste cijfer was een 5,2, voor een liefdeloze maaltijd bij een grillzaak in Nijmegen.

Maar, misschien nog wel belangrijker dan die rapportcijfers, zijn de herinneringen die bij zijn gebleven. Welke horecazaken staan me maanden later nog steeds levendig bij? Welk gerecht kan ik me nog herinneren? En waar maakte de bediening indruk? Dit is mijn lijstje van 10 favorieten.



Wing Kee Arnhem

Een buurtchinees, zeggen de mensen zelf over hun eethuis in Arnhem. Het is klein en eigenlijk onooglijk aan de buitenkant en qua inrichting hoogstens een cafetaria de luxe. Toch wil ik best een half uur in de auto zitten voor de babi pangang van spek. Niet de slappe en veel te zoete vleesstukken met rode aanmaaksaus, maar een gerecht gemaakt van buikspek dat eerst is gekookt, gekruid en daarna kort gebakken zodat er een krokante korst op komt. Moddervet, maar zo ontzettend lekker. Net als het gestoofde rundvlees en de bami gebakken in varkensvet.

Rijnzicht Doornenburg

Alleen al om het getoonde lef verdienen de twee broers Cornelissen hier een plek. Ze namen samen het restaurant van hun (voor)ouders over en transformeren het met succes naar een restaurant dat in moordend tempo afkoerst op een ster. Voor een parade van culinaire hoogstandjes gebaseerd op de nieuwste gastronomische ontwikkelingen moet je in Doornenburg zijn. Vergeet de uiensoep aldaar, dompel je onder in het innovatiemenu.

Volledig scherm Mike (links) en Jim Cornelissen, de nieuwe uitbaters van restaurant Rijnzicht. © Erik van 't Hullenaar

Hotel Nimma Nijmegen

Het pand an sich ziet er niet uit. Maar van een duf kantoorpand op een desolate plek is het getransformeerd in een hippe plek met reuring, zonder overdreven hipstergedoe. Binnen is ingericht met zeecontainers en meer tweedehandse spullen. Al met al voelt het alsof je in een strandtent eet. Beschut tegen de elementen in een lekker warmgestookte cocon. Heel geschikt voor liefhebbers van de goede vegetarische keuken, maar een hamburger maken kan deze kok ook.

Slaatje Bla Arnhem

Voor een verkwikkende maaltijd met superverse groenten en fruit is Slaatje Bla in Arnhem de place to be. Voor groentehaters is het kleine zaakje op de hoek van een levendig pleintje in de wijk Klarendal minder geschikt, want plantaardige ingrediënten spelen de hoofdrol. Een topplek voor als straks de zon weer gaat schijnen. Ik kan me nu al verheugen om vanaf een klapstoeltje hier te luisteren hoe de blender mijn smoothie met peer, druif, sinaasappel, spinazie en gember maakt.

Volledig scherm Slaatje-Bla. © Gerard Burgers

Vesters Nijmegen

Ja, die zwartpoothoen. Dat was zo'n bord eten dat ik niet meer vergeet. Zeker om de uitvoering, maar nog meer omdat de kok de verleiding heeft weten te weerstaan om over de top te gaan. Balans houden met smaken als truffel en morieljes is een kunst en verraadt raffinement. Vesters kookt luxueuze borden eten en onderstreept die met gedurfde en uitgesproken wijnen. De zorgzaamheid en het enthousiasme voel je hier aan tafel. Ga hierheen en vier het leven.

Woodz Velp

De wildroosters over en je kunt aanschuiven bij Woodz in de 'woods' bij Velp. Om volledig relaxed een prima maaltijd te eten. Het is eigenlijk een container op een open plek in het bos. Heel eenvoudig ingericht, als een foodtruck maar dan zonder wielen. Je komt door de bossen om je heen en de relaxte bediening meteen in een vakantiegevoel terecht. En iedereen kan mee. Kinderen, en ook de hond mits aangelijnd. Het eten is eenvoudig maar vers en smakelijk.

Schulten Hues Zutphen

Het interieur met de celstructuur van groene bladeren op de muur en de doodskop in felle kleuren aan het plafond is waanzinnig en past bij het eten op het bord. De smaak staat bij de gerechten bovenaan, maar net zo hoog staat de verkwikkende werking ervan voor lijf en geest. Hier kan je genietend tafelen zonder loom naar huis te gaan. Een restaurant om blij van te worden en nog lang aan te denken.

Volledig scherm Raen Lee. © Marina Popova

Raen Lee Arnhem

Dit Asian Eating House in hartje Arnhem voegt echt iets nieuws toe aan het culinaire aanbod van de stad. In een relaxte sfeer kun je hier kennismaken met een keur aan echte Aziatische smaken die de algemene term 'Chinees' ver overstijgen. Een absolute aanrader. Bovendien is eigenaar Hui Hu een bijzonder creatieve kok en een aangename bescheiden gastheer.

Carpe Diem Vethuizen

Dit is zo'n typische havezathe op het Achterhoekse platteland. Met een riant terras met uitzicht op de velden en in de winter haardvuur. De kok kookt absoluut goed bij Carpe Diem en heeft oog voor de producten uit zijn omgeving en het seizoen. Als je een wildliefhebber bent, zou je zeker dit winterseizoen de havezathe moeten aandoen voor een lekkere avond tafelen onder de balken. Neem de tijd, want hip en snel hoort hier niet.

Volledig scherm Sal do Mar. © William Hoogteyling

Sal do Mar Rhenen

Een hartverwarmend restaurant in Rhenen. De jonge Kok Zoë Lensen kookt verfijnde en frisse gerechten, waarbij ze vooral indruk maakt als het gaat om harmonie in smaak. Haar partner Ralph Jonker voegt aan de passie uit de keuken nog zijn eigen liefde voor wijnen en ongekend enthousiasme toe. Waar in veel restaurants een boel liefde van de kok verloren gaat tussen de keuken en de tafel, wordt die hier juist versterkt.