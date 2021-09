De Formule 1 in Zandvoort, dat is genieten

Stephen en Anouk willen Nederland veroveren met vegan fastfoodke­ten: ‘De gezonde tegenhan­ger van McDonald’s’

17:00 De plantaardige restaurantketen Copper Branch uit Canada groot maken in Nederland. Dat is de ultieme droom van Anouk Hermanides (42) en Stephen Nieuwenhuis (48). Het stel uit Woerden, dat samen met hun vijf kinderen al jaren veganistisch eet, wil binnen acht jaar minstens 25 restaurants openen. Om te beginnen in Utrecht.