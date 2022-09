De gekte rond Max Verstappen mag wel een tandje minder

Verraste Max Verstappen geniet van bomvolle dag op weg naar Zandvoort: ‘Héél bijzonder’

De eerste Nederlandse dag van Max Verstappen zat meteen bomvol. Van Schiphol langs de minister, zo door naar het circuit in Zandvoort. Als Officier in de Orde van Oranje-Nassau stapt de wereldkampioen vandaag de auto in. ,,Héél bijzonder.’’

21:06