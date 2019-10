De Gelderlander houdt debat over de toekomst van de boer

MELD JE NU AANBoeren liggen onder vuur: terecht of niet? Lezers zijn van harte welkom vrijdagmiddag bij het Boerendebat van dagblad de Gelderlander in Wageningen. Betrokkenen gaan met elkaar in discussie over de toekomst van het boerenbedrijf.