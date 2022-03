De Gelderlander Nieuws Update | Een touringcar vol hulpgoederen en blauwe gloed door zeevonk

Vuilniswa­gen met oudpapier vliegt in brand tijdens het rijden in Halle

HALLE - Een vuilniswagen die geladen was met oudpapier is maandag ter hoogte van de Veengoot in Halle in brand gevlogen. De chauffeur zag ineens veel rook uit de laadruimte komen en stelde vast dat de wagen in brand stond.

13:50