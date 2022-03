De Gelderlander Nieuws Update | ‘Massatoerisme' in de Hatertse Vennen en gratis tanken in Chicago

video Fietser ernstig gewond door botsing met vrachtwa­gen­tje: traumaheli­kop­ter opgeroepen

Een fietser is vrijdagochtend op de Rondweg-West in Veenendaal ernstig gewond geraakt door een botsing met een vrachtwagentje. Een traumahelikopter werd opgeroepen en het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

