De Gelderse carnavalstrends van 2019: Luxe jassen en bonte prints

video Auto eindigt in Beekse voortuin: ‘Gelukkig geen gewonden’

20:10 BEEK - Acht bakstenen. Dat is de schade in de voortuin van René Assen in Beek nadat de politie hier een nacht eerder een automobilist tot stoppen heeft gebracht na een doldrieste achtervolging over twee snelwegen en door de bebouwde kom van Loerbeek. Bij de achtervolging werden snelheden van boven de 200 kilometer per uur behaald.