De gemeente Arnhem moet alle boetes voor rijden in de milieuzone van 18 tot 22 juli kwijtschelden

Jouw MeningZeker tientallen dieselrijders die eind juli dachten ongestraft door de Arnhemse milieuzone te mogen rijden, hebben toch een boete gekregen. De gemeente Arnhem liet weten dat in de zone tussen 18 en 22 juli niet beboet zou worden in verband met werkzaamheden in de Peijroute, die daardoor afgesloten was. Dat gebeurde toch.