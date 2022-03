De geschiedenis valt in herhalingen

Toevallig hadden we een voorstelling op de plank liggen, die we 17 jaar geleden maakten in opdracht van de Jeugdbond voor Geschiedenis.



Het decor is een groot boek, waarvan elk tijdperk een geschilderde achtergrond heeft: de berg Olympus achter godin Hera, de boekenkast in het Achterhuis voor Anne Frank, het Versailles van Lodewijk XIV en het kasteel van ridder Parcival.



Het boek is een tijdmachine: een hedendaags meisje, Kim, wordt weggeflitst in de geschiedenis. Schaamteloos gejat van Professor Barabas uit Suske en Wiske. Beter goed gejat dan slecht bedacht.