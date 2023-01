De gezichten achter Extinction Rebellion: ‘Ik een crimineel? Je wordt als misdadiger behandeld’

Klimaatre­bel Ico (64) hield bomenkap in Almelo niet tegen, maar heeft nu toch succes: zijn strijd voor meer inspraak staat op de agenda

ALMELO - Het was vorig jaar een groot nieuwsonderwerp: de kap van 120 gezonde moeraseiken in het Windmolenbroek. Klimaatactivisten voerden stevige acties. Maar de bomen gingen tegen de vlakte. Het protest heeft er wel toe geleid dat de Almelose politiek zich gaat buigen over het fenomeen burgerparticipatie. Met dank aan Ico Jongerden.

