De gouden lichting van De Graafschap: houden of duur verkopen? En is de wederopstanding van Jasper Cillessen een feit?

Gitaar Eric Clapton levert tonnen op bij veiling in New York

Een gitaar van Eric Clapton is van eigenaar gewisseld. Het muziekinstrument ging bij een veiling in New York voor 625.000 dollar (ongeveer 550.000 euro) onder de hamer, meldt veilinghuis Julien’s Auction. Het stuk was daarmee het duurste voorwerp op een veiling met spullen van rocklegendes.

7:49