De gouden medailles komen van de vrouwen tijdens de Olympische Spelen in Tokio

Scouting Weurt diep in de shit na ‘oplichting’ door riolerings­be­drijf: ‘2.434 euro voor een uurtje werk’

7:29 WEURT - De fecaliën stroomden vorige week maandag rijkelijk over het buitenterrein van Scouting St. Andries in Weurt. Maar pas na reparatie van de riolering was er echt stront aan de knikker. Of ze even 2434 euro wilden afrekenen. ,,Dat geld is bestemd voor onze scouts, maar we moesten gewoon betalen.”