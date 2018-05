De Graafschap speelt volgend seizoen in de eredivisie

Terwijl NEC faalde, is De Graafschap nog volop in de race voor een plek in de eredivisie. Donderdag wacht Almere City in de eerste finalewedstrijd van de play-offs, uit in Flevoland. De return volgt op zondag in Doetinchem, waar De Graafschap in de eigen Vijverberg promotie kan afdwingen. Gaat ze dat lukken?