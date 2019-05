De Graafschap verdient het om in de eredivisie te blijven

Scooterrij­der negeert spoorbomen en wordt aangereden in Ede

7:21 EDE - Een scooterrijder is in de nacht van zondag op maandag aan de Noordelijke Spoorstraat in Ede door de gesloten slagbomen gereden en is daarbij geraakt door een trein. Door de klap kwam de scooterrijder ten val en raakte gewond.