De griepprik moet verplicht worden voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

GP van Japan LIVE | Kan Max Verstappen stunten met P4 in kwalifica­tie?

7:45 Max Verstappen denkt al de hele week dat de vijfde plaats in Japan morgen het hoogst haalbare is, maar na twee vierde plaatsen in de laatste twee vrije trainingen zit er mogelijk toch nog iets meer in het vat. Welk fundament kan de Limburger leggen in de kwalificatie? Mis niets in ons liveblog.