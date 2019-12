De grote kerstkwis van John Bas: over de zusjes van Jezus en de auto van Chris Rea

UPDATE Twee gewonden doordat Tesla uit de bocht vliegt en in de sloot belandt in Tiel

20:00 TIEL - Aan de Reuchlinlaan in Tiel is donderdagavond rond 18.30 uur een auto uit de bocht gevlogen. De Tesla schoot over een sloot heen en kwam aan de overkant tegen de slootkant tot stilstand. De twee inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.