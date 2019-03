De grote winnaar is de grote onbekende

Het politieke landschap in Gelderland is verder versplinterd. De partijen op de flanken hebben gisteren bij de Provinciale Statenverkiezingen flink gewonnen: GroenLinks zag zijn zetelaantal verdubbelen van 3 naar 6, Forum voor Democratie, de nieuwkomer die in het hele land flink heeft huisgehouden, eindigde in deze provincie op 7 zetels. Blijdschap natuurlijk bij de Gelderse lijsttrekker Arjan de Kok. ,,We zijn enorm tevreden met dit resultaat. Het is een geweldige uitslag in de voorlopige exit poll.”