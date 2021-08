De Hoge Veluwe mag wolf niet zomaar buiten het hek zetten, zegt natuurjurist Arie Trouwborst

Het Nationaal Park had juist hoge hekken geplaatst om de wolf te weren. Hoe het dier dan is binnengekomen? Hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker van De Hoge Veluwe: ,,Het is uitgesloten dat de wolf door te graven onder het hek doorgekomen is.” De kans is groter op een gat in het hek, stelt Leidekker. ,,Dan is het alleen de vraag waarom dat gat er is. Is de wolf geholpen?’’