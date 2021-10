De hoofdredacteur op pad met krantenbezorgster Silvana: ‘Het is heerlijk om te doen in de ochtend’

video Bekijk hier exclusief de samenvat­ting van het spectacu­lai­re titelge­vecht van Rico Verhoeven

12:49 Zijn Belgische uitdager Jamal Ben Saddik maakte het hem bepaald niet makkelijk, maar Rico Verhoeven had in Arnhem opnieuw de langste adem. De zwaar gehavende Brabantse kickbokser sloeg in de vierde ronde toe en prolongeerde zijn wereldtitel voor de tiende keer. Bekijk hierboven de samenvatting van het spectaculaire titelgevecht.