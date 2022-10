De huizenprijzen stijgen minder: goed nieuws

Met video | Update Vrouw gewond aangetrof­fen onder mysterieu­ze omstandig­he­den in Nijmeegse woning

NIJMEGEN - Een 57-jarige vrouw is vrijdagmiddag onder mysterieuze omstandigheden gewond geraakt in een appartement in de Nijmeegse wijk Tolhuis. De politie begon in de namiddag een onderzoek in huis om uit te zoeken wat er precies gebeurd is en om een misdrijf uit te sluiten.

30 september