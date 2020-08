De ingreep van de gemeente in Silvolde is overdreven: jeugdspelers zijn nu de dupe

Politie­agen­te krijgt werkstraf voor lekken informatie naar wietbende

31 augustus ARNHEM – Een 38-jarige voormalige agente uit Arnhem die vier keer vertrouwelijke informatie over een wietbende uit de politiesystemen lekte in ruil voor een paar honderd euro, is maandag in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur.