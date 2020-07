De jongeren die overlast veroorzaken op de strandjes moeten een gebiedsverbod krijgen

Fietser laat meisje (11) hulpeloos achter met schaafwon­den en kapotte bril na aanrijding in Oss

19 juli OSS - Een 11-jarig meisje is zondagmiddag aangereden door een fietser op de Mondriaanlaan in Oss. Direct na de aanrijding is de fietser bij iemand achterop een brommer gesprongen, meldt de politie Oss. Hij verliet daarmee de plaats van het ongeval.