De KNVB doet er goed aan alle voetbalcompetities stil te leggen tot het coronavirus het land uit is

Kaneel in Coca-Cola bevalt Nederlan­ders: nu krijgen Belgen ook die typisch winterse smaak

8 oktober Nu de donkere wintermaanden aanbreken, lanceert Coca-Cola ook in België deze maand een tijdelijke nieuwe variant: Coca Cola Zero Sugar Cinnamon. In Nederland was het vorig najaar een grote hit, nu zijn de zuiderburen er ook klaar voor.