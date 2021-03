Achter de dijk is het één grote muziektent. Het zijn de kolganzen die zich laten horen. Ze maken zich klaar voor de lange reis naar de broedgebieden in het noorden.

De kolganzen willen naar huis, maar ze hebben nog een lange reis voor de boeg voordat er ver in het noorden gebroed kan worden. Ze praten meer dan anders met elkaar en ook nog op hoge toon. Ze roepen de laatste dagen bijna juichend ‘We gaan naar huis!’. Soms lijkt het of de stem emotievol overslaat. Boven ons huis en achter de dijk is het één grote muziektent.

Omdat de broedgebieden in Noord-Rusland pas in de tweede helft van mei sneeuwvrij worden, trekken veel kolganzen eerst langs een zuidelijker route oostwaarts. Ze volgen als het ware de terugtrekkende sneeuwgrens. Ze pleisteren nog een tijdje in Centraal-Rusland. Daar werken ze verder aan hun broedconditie waarvoor de basis al in ons land werd gelegd. Pas dan reizen ze verder naar de noordelijker gelegen broedgebieden.

Genieten van ganzen? Kan dat tegenwoordig nog? Het aantal ganzen rijst toch de pan uit? Dat waag ik te betwijfelen. Het worden er met het jaar minder, omdat de jagers er onbeperkt op los knallen. Jaren geleden ontvingen we de winterganzen in oktober nog met open armen. Zelfs de boeren zagen ze graag komen, omdat ze de winterwei schoonden en klaar maakten voor een groeispurt in het voorjaar.