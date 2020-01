De komst van de nieuwe, extra beveiligde afdeling maakt Nederland weer wat veiliger

Pijnfeti­sjist speelt met levens van vrouwen en meisjes via elektro­shock­the­ra­pie: elf jaar cel

20 januari Een computerdeskundige uit het Duitse Würzburg is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar wegens dertien pogingen tot moord. De 30-jarige David G. deed zich voor als arts en wist zijn slachtoffers via chats over te halen tot deelname aan een nep-wetenschappelijk onderzoek naar pijntherapie.