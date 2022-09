De koning uitjouwen, dat doe je niet

Vijf jaar na ‘Anne Faber’: pepper­spray in je jas en nooit ’s avonds alleen de hond uitlaten

De onbevangenheid is eraf voor jonge vrouwen in Den Dolder. Sinds Michael P. vijf jaar geleden op gruwelijke wijze een einde maakte aan het leven van Anne Faber, durven of mogen veel vrouwen ’s avonds niet alleen de straat op. Een busje pepperspray of haarlak behoort voor enkelen sindsdien tot de standaarduitrusting. ,,Dat gaat nooit meer veranderen.”

29 september