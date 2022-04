De krant komt, maar soms iets later

Het is waarschijnlijk de grootste frustratie van onze lezers, de haperende bezorging van de krant. Meestal gaat het goed, maar vaker dan we willen komt hij te laat of, in het uiterste geval, zelfs helemaal niet. Dat probleem aanpakken gaat niet zonder slag of stoot. In vijf vragen schetst hoofdredacteur Joris Gerritsen de problematiek.

Wat gaat er gebeuren?

Tot nu toe beloofden we de krant voor 07.00 uur te bezorgen door de week en voor 08.00 uur op zaterdag. Dat schuiven we vanaf deze week op naar uiterlijk 08.00 uur door de week en uiterlijk 10.00 uur op zaterdag. Hierdoor hebben onze bezorgers langer de tijd om kranten rond te brengen. Maar voor de duidelijkheid: het overgrote deel van de abonnees heeft de krant al veel eerder in de bus.

Waarom is dit nodig?

We hebben te maken met een groot tekort aan krantenbezorgers. Niet alleen wij, dat geldt voor alle krantenbedrijven in Nederland. In totaal heeft DPG Media, het concern waar De Gelderlander onder valt, zesduizend bezorgers per dag nodig, maar we komen er ruim duizend tekort. De bezorging van 1,2 miljoen kranten per dag is elke dag een logistieke uitdaging.

En dus gaat er veel fout?

Veel mensen merken daar niks van. De krant komt elke dag, stipt op tijd, dankzij al die duizenden trouwe bezorgers. Maar ik krijg ook elke dag mailtjes van boze of verdrietige mensen. De krant hoort bij het ochtendritueel. Het is de welkome vriend bij het ontbijt. Dan is het vervelend als die te laat komt. En met een tekort aan bezorgers kan dit zomaar gebeuren. Ook bij ziekte van een van de bezorgers is er vaak nauwelijks vervanging.

En wat lossen deze maatregelen dan op?

Door onze huidige bezorgers meer tijd te geven, kunnen ze meer kranten bezorgen. We proberen kranten eerder te drukken zodat ze eerder kunnen beginnen, maar laten de bezorgers dus ook langer bezorgen. Liever een krant ietsjes later dan geen krant.

Kun je niet beter op zoek gaan naar meer bezorgers?

Dat doen we ook. Iedereen die wil bezorgen, kan zich melden. We betalen ook zeker niet slecht. Ook kijken we of we de bezorgers nog meer kunnen bieden, bijvoorbeeld een elektrische fiets. Maar eerlijk is eerlijk, de economie draait ondanks alles op volle toeren en de keuze is reuze voor iedereen die wil werken. Nieuwe mensen vinden valt dus niet mee.

En wat verwacht je nu van de lezers?

De meeste lezers krijgen de krant nog steeds op dezelfde tijd, of zelfs eerder dan ze gewend zijn. In sommige gevallen wordt het dus later. Ik hoop dat iedere lezer nog net zo veel van de krant geniet als voorheen. Daar doen wij ons uiterste best voor. Mocht de krant wat later komen, wacht dan even met aan de bel trekken, mogelijk komt die dus iets later.

Ondertussen kunt u altijd uitwijken naar de digitale krant. Die staat vanaf 06.00 uur altijd voor u klaar. Kijk daarvoor op krant.gelderlander.nl. Voor meer informatie over digitaal lezen gaat u naar gelderlander.nl/service/digitaal

Krantenbezorgen iets voor jou?

Stuur een mail naar krantenbezorgen@dpgmedia.nl of ga naar krantenbezorgen.nl

De maatregelen op een rij: * Door de week wordt de uiterste bezorgtijd 08.00 uur. * Op zaterdag wordt dit 10.00 uur. * Onze bezorgers gaan langer bezorgen. Ze beginnen eerder maar gaan ook langer door.