De Lezerstour is weer open, schrijf je hier in!

Universi­teit: 'Carolus Magnus heeft adequaat gehandeld'

16:20 NIJMEGEN - De Radboud Universiteit stelt geen onderzoek in naar studentenvereniging Carolus Magnus. Dat laat een woordvoerder van de universiteit weten. De Nijmeegse vereniging kwam in opspraak nadat weblog GeenStijl afgelopen dinsdag een brief publiceerde over vermeend seksueel wangedrag binnen de vereniging.