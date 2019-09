De limiet van 30 kilometer per uur zou er in alle steden in Nederland moeten komen

jouw mening GroenLinks in Nijmegen wil dat er in de hele Waalstad, enkele doorgaande wegen uitgezonderd, een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur komt. Dat is niet vanwege de discussie over stikstof, maar omdat die lagere limiet zou leiden tot minder slachtoffers in het verkeer.