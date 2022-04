De lintjesregen is een mooie Nederlandse traditie

Column De pinquïn is een van de leukste dieren die er bestaat

Graag had ik geweten dat het gisteren Wereld Pinguïn Dag was. Er zijn heel veel dagen voor iets, De Dag van het Brood of Complimentendag of De Dag van de Koortslip. Weet ik meestal ook te laat, maar daar raak ik verder niet bedrukt van.

20:30