De lucht in Oost-Nederland is veel schoner dan 50 jaar geleden, maar voor vieze stoffen bestaat geen veilige norm

Vergeleken met vijftig jaar geleden is de lucht in Nederland fors opgeklaard. Met name door schonere motoren in auto’s en vrachtwagens en veel minder uitstoot door landbouw en industrie komen er veel minder schadelijke stoffen in de lucht. Zo is de hoeveelheid fijnstof, minuscule deeltjes die zweven in de lucht, in dertig jaar met een derde afgenomen. Die daling zet de komende jaren nog steeds door. Maar de stapjes worden wel veel kleiner.