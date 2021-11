De maatregelen hadden van mij een stuk strenger gemogen

Verdachte (20) geeft seks met 15-jarige Bemmelse toe: ‘Ik dacht dat ze 16 was’

ARNHEM – Een 20-jarige Limburger had vorig jaar oktober seks met een net 15-jarig meisje in Bemmel. Dat terwijl hij een maand daarvoor nog voor ontucht met een minderjarige werd veroordeeld. ,,Ik dacht dat ze 16 jaar was. Dat kon wel, was me in de rechtbank verteld: vanaf 16 jaar is oké.”

