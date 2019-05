De Mariamaand is begonnen voor de katholieken

sinan ontmoet Een verdrietig moment zorgde voor de ommekeer bij Bas: hij bedacht Shelters­uits

14:55 Journalist Sinan Can uit Nijmegen komt overal. Hij doet boodschappen in zijn wijk Bottendaal, treint voor zijn werk naar Hilversum en reist over de hele wereld. Onderweg ontmoet hij mensen. Deze week schrijft hij over Bas Timmer, de bedenker van Sheltersuits.