De maximumsnelheid moet 24 uur per dag 100 kilometer per uur zijn

Te koop: snelste bestelbus ter wereld (310,8 kilometer per uur)

13 november De snelste bestelbus ter wereld staat te koop. De Volkswagen Transporter kreeg de titel tien jaar geleden officieel nadat de bus een record had gevestigd op hogesnelheidscircuit Nardò in Italië: 310,7 kilometer per uur. Nu staat de bus (opnieuw) te koop in Duitsland.