De meeste lintjes gaan weer naar mannen, maar waarom? ‘We vinden dit absoluut jammer’

Dankzij de lintjes gaat het even over alles wat goed gaat in Nederland

9:05 Koningsdag mag dinsdag dan ook al in het water vallen, morgen draait het weer even om alles wat goed gaat in Nederland. De lintjesregen daalt weer neer op vrijwilligers, mantelzorgers en mensen die in hun werk uitzonderlijk presteren. Iedereen kan een verschil maken, blijkt uit de onderscheidingen. Zelfs iemand van dik in de honderd wordt verrast.