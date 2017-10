De meeste verkrachters zijn niet de man die uit de bosjes springt

Het is belangrijk dat de slachtoffers zelf controle hebben over wat er gebeurt. ,,Wat wil de persoon zelf? Wat verwacht het slachtoffer?” Voor het forensisch onderzoek kan het zijn dat er vaginaal sporenonderzoek wordt gedaan en ook dan is het belangrijk dat het slachtoffer iedere keer op de rem kan trappen. ,,Toestemming vragen voor lichamelijk onderzoek en daardoor de controle over het lichaam kunnen terugkrijgen, is het begin van het helingsproces”, zegt Lagro-Janssen.



Net zoals het belangrijk is dat de slachtoffers erkenning krijgen voor wat er is gebeurd. ,,Ja, het is heftig en rot.” Te vaak gebeurt het tegenovergestelde en wordt de schuld (deels) bij het slachtoffer gelegd of zijn er twijfels. Was je wel voorzichtig? Had je niet iets kunnen doen om een verkrachting of aanranding te voorkomen?