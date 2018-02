De mooiste prenten binnen tellen op je mobiel

1. Hou rekening met de ouderwetse schrijfwijze van plaatsnamen. Door Groenlo in te tikken vind je niet alle afbeeldingen die op Groenlo betrekking hebben, dan zul je ook de oude benaming Grol moeten gebruiken. En behalve de Burense poort in Tiel is er ook de Burensche poort. Wie onder Brevoort zoekt, de oude benaming van Bredevoort, vindt overigens alleen een foto van een luxe Amerikaanse treinwagon uit 1883 met die naam.

3. Er is een knop waarmee je een afdruk van je favoriete afbeeldingen kunt bestellen. Maar via de knop printscreen kun je natuurlijk ook al een afbeelding downloaden, die je naar eigen believen kunt printen. Uitprinten en inlijsten, en je hebt zo een wand vol 'authentieke' landkaarten! Tik 'Gezicht op' of 'Gezicht te' in en bij de knop 'verfijnen' op 'pentekeningen', en de fraaiste skylines van historische stadjes doemen op.

5. Er zijn meer apps voor wie interesse in museumkunst heeft. Zo is er de app Smartify die meer informatie geeft over kunstwerken in de grootste musea ter wereld. Met de camera van uw smartphone kunt u een schilderij 'scannen'. De app is onder meer te gebruiken in het Louvre en het Rijksmuseum. Voor kinderen is Face App een manier om ze het museum in te krijgen: de app is bedoeld voor foto's maar kan ook met geschilderde gezichten prima overweg...