De Muur van Mussert mag geen Rijksmonument worden

Hoogbegaafd kind is een hoge kostenpost

8:05 NIJMEGEN - Ouders met hoogbegaafde kinderen zijn duur uit. Waar andere ouders een kleine ouderbijdrage aan school betalen voor een uitje met de klas, wordt voor hoogbegaafde leerlingen een forse bijdrage gevraagd om het onderwijs zelf te bekostigen. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat in deze regio de rekening kan oplopen tot 1.600 euro per kind per jaar.