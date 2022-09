De natuur is altijd in beweging op deze natuurbegraafplaats

De natuurbegraafplaatsen kunnen niet zonder natuurbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied, en ze dragen zorg voor de natuurgraven. Bart Bulkens werkt als natuurbeheerder van Landgoed Mookerheide aan de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats. ‘Op weg naar biodiversiteit in al zijn glorie.’

Groenrijke omgeving

Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide ligt op een prachtige plek in de kraag van Nijmegen. Kronkelende bospaden leiden je door een glooiend landschap van bossen en open velden. Het is de Nederlandse natuur in één van haar mooiste gedaantes.

Bart: “Landgoed Mookerheide heeft door de eeuwen heen verschillende eigenaren gehad, met allemaal een eigen visie op natuur. Het natuurgebied is sinds 1985 in handen van Natuurmonumenten. Toen Natuurbegraven Nederland er drie jaar geleden bij kwam, lagen sommige delen van het landgoed er vervallen bij. Er stonden een aantal oude gebouwen, waar krakers in zaten. Het bos was overwoekerd en donker en bood de natuur weinig kans om te groeien.”

Zeldzame soorten keren terug

Volledig scherm Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten maakten samen een plan om de natuur op Landgoed Mookerheide weer te laten stralen. “We hebben de oude landweren hersteld en de oude padenstructuur terug in originele staat gebracht”, vertelt Bart. “We hebben productiebos met een lage natuurwaarde omgevormd naar graslanden waar veel soorten voorkomen. Dat zijn vrij unieke graslanden, waar er nog maar weinig van over zijn in Nederland.”

Bart is trots op de ontwikkeling die Landgoed Mookerheide de afgelopen jaren al heeft doorgemaakt. “Relatief zeldzame soorten zoals de kruipbrem, de stekelbrem, weidehavikskruid en oranjehavikskruid komen weer tot bloei.”

Door de natuurontwikkeling en het toenemende aantal soorten planten, weten ook steeds meer dieren en insecten hun weg terug te vinden naar dit bijzondere stukje Nederlandse natuur, vertelt Bart. “We zien de zeldzame blauwvleugelsprinkhaan weer terug, maar ook zandhagedissen en hazelwormen. Die vind je niet in een monotoon bos.”

Elke vierkante meter

Volledig scherm De natuurbegraafplaats beslaat binnen het totale landgoed zo’n 55 hectare. Een overzichtelijke grootte voor Bart en zijn assistent Rob. “We zien elke vierkante meter, elke week. We kunnen dus snel reageren als we iets anders willen of als er iets moet gebeuren. Als we soorten ontdekken die we niet willen omdat ze bijvoorbeeld heel invasief zijn, dan maaien we die al voor zaadzetting. Dan kunnen ze niet verspreiden.”

Natuurontwikkeling

Voor de komende jaren zitten er nog genoeg plannen en wensen in het vat. Zo worden de bossen nog verder omgevormd naar een gemengd loofbos met eiken, beuken, lindes en berken. Ook wil Bart de graslanden verder door ontwikkelen, zodat er nog meer zeldzame plantensoorten bij komen. “Want met een zo groot mogelijk palet van allemaal verschillende soorten planten trekken we ook weer verschillende soorten vlinders en bijen aan. Biodiversiteit in al zijn glorie.”

Wandel je mee?

Elke 2e dag van de maand organiseren de natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide een informatieve wandeling. De wandeling start om 10.30 uur en duurt ongeveer 60 minuten. Wandel je mee? Er is veel belangstelling dus schrijf je tijdig in. Meld je aan via www.mookerheide.nl/wandeljemee.

