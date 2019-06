De natuur is de natuur, we maken ons veel te druk om de eikenprocessierups

Bruls over autobran­den: ‘Zorgwek­kend, maar cameratoe­zicht is zinloos’

6:57 NIJMEGEN - De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls maakt zich zorgen over de autobranden die Nijmegen teisteren. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het weer mis: vier auto’s vatten vlam in de Nijmeegse wijk Zwanenveld. Cameratoezicht is volgens Bruls echter zinloos.