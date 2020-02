De Nederlandse aanpak van de crisis rond het coronavirus geeft mij vertrouwen

Auto vliegt over de kop op A325, verbin­dings­weg met A15 afgesloten

21:13 RESSEN - Bij een ongeluk op de A325 bij knooppunt Ressen zijn vrijdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak vloog een auto over de kop. Een of meerdere mensen zaten daarna bekneld in de auto. Het is nog niet bekend hoe de betrokkenen eraan toe zijn.