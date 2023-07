De Nijmeegse Vierdaagse officieel van start • Muntjes op Zwarte Cross 30 cent duurder

Oorlog Oekraïne LIVE | Zuid-Afri­ka: ‘Arresteren Poetin is oorlogsver­kla­ring’, Nederlan­der aangehou­den vanwege omzeilen sanc­ties

Het arresteren van de Russische president Vladimir Poetin is een oorlogsverklaring, stelt de Zuid-Afrikaanse leider Cyril Ramaphosa. Poetin is uitgenodigd voor een top volgende maand in Zuid-Afrika, terwijl dit land als lid van het Internationaal Strafhof (ICC) verplicht is Poetin te arresteren. En een Nederlander uit Etten-Leur is opgepakt vanwege het mogelijk omzeilen van de economische sancties tegen Rusland. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.