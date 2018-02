De setting is nauwelijks anders: een strakke studio, een handjevol gasten, beperkt klapvee, Henry Schut – vakbekwaam en ingetogen als altijd - en de pretoogjes van Erben Wennemars. Die cocktail was tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji (2014) goed voor gemiddeld 1,7 miljoen kijkers per avond.

Volledig scherm Frank Evenblij. © ANP Kippa Met nog vier dagen te gaan staat dat gemiddelde van Studio Sportwinter in Pyeongchang nu op 1,2 miljoen. Niet slecht, maar toch een half miljoen minder. Oorzaken? ,,Vooral de onhandige tijdstippen waarop de sporten worden bedreven en uitgezonden", reageert tv-wetenschapper Maarten Reesink van de universiteit van Amsterdam. ,,Ik kom er daarom zelf maar niet in, deze Olympische Spelen. Daarnaast: ik wil vooral die reactie van Sven Kramer na zijn rit. Dus op het moment zelf..."



Hoge kijkcijfers

Frank Evenblij, bekend van Bureau Sport, stelt dat er in algemene zin toch al minder tv wordt gekeken. ,,De interesse in de Spelen is volgens mij best groot dit jaar en de livewedstrijden zelf halen heel hoge kijkcijfers. De NOS is ook heel goed in het verslaan van die wedstrijden, vooral Jeroen Stekelenburg vind ik fantastisch. Maar de talkshow ’s avonds, daar mag wel wat meer sfeer in. En of de NOS dáár nou zo goed in is?"

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake sluit zich daarbij aan. ,,Ik heb het idee dat het livetraject met de beelden vanuit Pyeongchang zowel kwalitatief als kwantitatief veel beter is dan vier jaar geleden. Met de programma’s overdag en in de vooravond is de consument eigenlijk al dusdanig goed geïnformeerd met achtergronden en uitgebreide interviews dat hij ’s avonds geneigd is de talkshow aan zich voorbij te laten gaan. Mijn indruk is dat er ’s avonds weinig aan toegevoegd kan worden. Alles is al geweest, het worden herhalingen. De NOS is het slachtoffer van zijn eigen goede werk."

Volledig scherm Koos Postema. © ANP Kippa Freek van Asperen Oud-presentator Koos Postema: ,,Ik volg overdag de olympische programma’s als ik ze interessant vind en kijk dan om zes uur naar het sportoverzicht met Herman van der Zandt en Bart Veldkamp. En eerlijk gezegd, ben ik van de supportersvereniging Van der Zandt, want ik vind hem erg goed. En ook Bart Veldkamp. Heeft de kennis en kan het uitstekend uitleggen achter die desk. Als je de belangrijkste fragmenten voorbij ziet komen, dan ben ik eigenlijk al op de hoogte van die dag en ontbreekt bij mij de noodzaak om later op de avond ook nog naar de talkshow te kijken."

Over de inhoud van NOS Studio Sportwinter zijn de meningen verdeeld. ,,Een andere indeling van de talkshow zou goed zijn", stelt Van den Wall Bake. ,,Met andere invalshoeken, verrassende gasten en materiaal dat nog niet getoond is.'' Hij stelt dat het niet aan de presentatie ligt. ,,Ik ben een fan van Henry Schut, omdat hij op een rustige prettige manier presenteert, zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen.”

Glaasje water

Evenblij had er best graag zelf willen zitten met Bureau Sport-collega Erik Dijkstra. ,,Zo’n talkshow lijkt automatisch door de NOS te worden ingevuld. Het is misschien wel eens interessant daar een andere omroep als BNNVARA op te zetten. Dan is het misschien wat minder formeel journalistiek en wat meer amusement. Henry Schut is een zeer vakkundig presentator, maar niet bepaald amusement. Misschien wel wat vlak zelfs. Of zoals collega Dijkstra laatst zei: ‘Mart Smeets is een glas rode wijn. Daar heb je misschien niet elke dag zin in, maar je hebt met hem elke dag wel een ándere rode wijn. Henry Schut is... meer een glaasje water'."

De NOS weet de dalende kijkcijfers eenvoudig te verklaren. Maarten Nooter, hoofd Sport bij NOS Televisie: ,,Kijk, in Sotsji was het qua prestaties elke dag feest. Dat was uitzonderlijk. Het belangrijkste verschil met vier jaar geleden is dat de live sportuitzending afliep om kwart over acht. Dan kreeg je direct daar achteraan Studio Sportwinter. Nu stopt het livegedeelte om een uur of drie en hebben we nog uren te gaan voordat Studio Sportwinter begint. Daartussen heb je dan het samenvattingsprogramma, De Wereld Draait Door en het Journaal waarin het ook over de Spelen gaat."

Volledig scherm Hoofdredacteur Maarten Nooter van NOS Sport. © ANP Daartegenover staat het kijkgedrag, benadrukt Nooter. ,,Online hebben we een groter publiek. Vier jaar geleden zaten we op 6,1 miljoen unieke bezoekers voor de hele Spelen, nu hebben we na tien dagen 5,7 miljoen, dus daar zijn we al bijna."



Nooter vindt een gemiddelde van 1,2 miljoen kijkers 'een fantastisch cijfer' en hij is ook 'zeer tevreden' over de inhoud. ,,Alles draait in Studio Sportwinter om de hoofdspelers. Natuurlijk heb je ze al gehoord in eerdere uitzendingen, maar de eerste emotie is een andere dan later op de avond. Jan Smeekens bijvoorbeeld was maandagavond een andere dan net na zijn race. Toen had hij 'er geen woorden voor en was hij niet goed genoeg', later kwam er een ander verhaal."

